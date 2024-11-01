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Un señor considera que levantar los pies mientras su mujer pasa la aspiradora es repartirse las tareas del hogar

Un señor considera que levantar los pies mientras su mujer pasa la aspiradora es repartirse las tareas del hogar

“Es duro porque con el ruido no puedo escuchar bien la tele, pero son sacrificios que los hombres de ahora tenemos que hacer”, explica. “Nos repartimos todo equitativamente, por ejemplo, ella cocina y yo como”, asegura. Enrique Somozas, un señor de 42 años de Valladolid, considera que levantar los pies mientras su mujer pasa la aspiradora es repartirse las tareas del hogar. “Cuesta, no es agradable, pero son cosas que hay que hacer para poder tener una buena convivencia”, se sincera el hombre.

| etiquetas: tareas , humor , hogar , humor , feminismo , humor
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2 comentarios
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#2 Albarkas
Será eso del: "Yo ayudo en casa..." :troll: :troll: :troll:
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lonnegan #1 lonnegan
Reparto temporal asimétrico, claro que si.
:-D
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menéame