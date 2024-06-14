Los sénior, el rostro silencioso y predominante del paro

Las personas desempleadas mayores de 45 años expresan la sensación de ser invisibles. No porque falten en las estadísticas —donde representan una parte muy significativa del total—, sino porque rara vez ocupan el centro del relato público, que se inclina con frecuencia hacia el paro juvenil o la fuga de talento. Los datos de noviembre de 2025 son elocuentes. En ese mes se contabilizaron algo más de 2,4 millones de personas desempleadas. De ellas, en torno a 1,4 millones con 45 años o más.
Ser padre a los 40 y desempleado a los 45.
No me parece muy sostenible ni social ni mentalmente
Yo me quedé en paro con esa edad durante la pandemia y como no avanzaban los procesos de selección me dediqué a eso. De amo de casa y cuidar a los niños con el colegio cerrado y hacer recados a mis padres. Y me costó bastante tiempo volver a trabajar.
