Los sénior, el rostro silencioso y predominante del paro

Los sénior, el rostro silencioso y predominante del paro

Las personas desempleadas mayores de 45 años expresan la sensación de ser invisibles. No porque falten en las estadísticas —donde representan una parte muy significativa del total—, sino porque rara vez ocupan el centro del relato público, que se inclina con frecuencia hacia el paro juvenil o la fuga de talento. Los datos de noviembre de 2025 son elocuentes. En ese mes se contabilizaron algo más de 2,4 millones de personas desempleadas. De ellas, en torno a 1,4 millones con 45 años o más.

#2 Katos
Mayores de 45 es que es acojonante.
Ser padre a los 40 y desempleado a los 45.
No me parece muy sostenible ni social ni mentalmente
yabumethod #3 yabumethod
#2 Ya pero esos son los tiempos en los que vivimos.
tul #5 tul
#3 quieren cosas de ricos como tener casa, hijos y trabajo :troll:
tul #1 tul
Eso lo arreglan votando ppsoevox de nuevo! :troll:
#4 EISev
Entre los 45 y los 50 es la época que en media más impuestos se pagan. Más se dedica en tiempo de cuidados entre los hijos, si los tienes, y los padres si aún viven. Menos ocio te queda por lo anterior.

Yo me quedé en paro con esa edad durante la pandemia y como no avanzaban los procesos de selección me dediqué a eso. De amo de casa y cuidar a los niños con el colegio cerrado y hacer recados a mis padres. Y me costó bastante tiempo volver a trabajar.
Elbaronrojo #6 Elbaronrojo
Para empezar ya tienes los servicios públicos de empleo que publican ofertas en las que uno de los requisitos es no exceder determinada edad aunque parece ser que eso no es legal.

confilegal.com/20240614-ni-buscar-jovenes-de-menos-de-25-anos-ni-solo-
