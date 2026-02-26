De Senegal a El Llano: El hostelero que suma su tercer bar y apuesta por “para dar la oportunidad que a mí me dieron”

La mitad de la plantilla del hostelero, que abrió su primer bar en El Llano en 2017, son extranjeros. La historia empresarial de este hostelero comenzó en 2017 en El Llano, el barrio donde abrió su primer local tras más de diez años como empleado en hostelería. Después vendrían el segundo bar en la avenida Portugal y el tercero, recientemente inaugurado, en la avenida Constitución. Pero el origen de todo, insiste, está en el barrio que le vio empezar. "El Llano me dio todo", desvela.