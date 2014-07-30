Señán versus Garzón  

Una peculiaridad que tuvo la fotografía de Granada hacia el año 1900 es que se generó un nuevo tipo de comercio fotográfico enfocado principalmente al visitante. Esto, como consecuencia, conllevó que estos establecimientos no estuvieran ubicados en el centro de la ciudad, sino que se localizaron dentro del mismo recinto de la Alhambra. Allí estaban Rafael Garzón, Rafael Señán y Abelardo Linares que, además, practicaron una originalísima modalidad en sus estudios.