Señán versus Garzón

Una peculiaridad que tuvo la fotografía de Granada hacia el año 1900 es que se generó un nuevo tipo de comercio fotográfico enfocado principalmente al visitante. Esto, como consecuencia, conllevó que estos establecimientos no estuvieran ubicados en el centro de la ciudad, sino que se localizaron dentro del mismo recinto de la Alhambra. Allí estaban Rafael Garzón, Rafael Señán y Abelardo Linares que, además, practicaron una originalísima modalidad en sus estudios.

"Nacido en Granada en 1863, Rafael comienza su actividad en la década de 1880 realizando retratos a los turistas en los patios de la Alhambra. El éxito de estas fotografías le lleva a hacerse con su propio estudio en el n.º 24 de la calle Real de la Alhambra, donde recrea un patio nazarí en el que los turistas pueden retratarse con más comodidad y disfrazarse como príncipes granadinos. Además, los clientes pueden comprar fotografías, postales o material fotográfico para sus propios equipos".

es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Garzón
