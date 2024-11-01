El señalamiento a España desde el Pentágono refuerza la posición de Sánchez como antagonista de Trump

Los socialistas, incluso el PP, recuerdan que EEUU no tiene la capacidad de expulsar a España de la organización atlántica por muchas declaraciones de Trump al respecto. En Moncloa califican de mera "anécdota" el correo interno entre funcionarios de EEUU y minimizan su impacto real: "Trump ya se ha quejado de España antes con más vehemencia".