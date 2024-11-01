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El señalamiento a España desde el Pentágono refuerza la posición de Sánchez como antagonista de Trump

El señalamiento a España desde el Pentágono refuerza la posición de Sánchez como antagonista de Trump

Los socialistas, incluso el PP, recuerdan que EEUU no tiene la capacidad de expulsar a España de la organización atlántica por muchas declaraciones de Trump al respecto. En Moncloa califican de mera "anécdota" el correo interno entre funcionarios de EEUU y minimizan su impacto real: "Trump ya se ha quejado de España antes con más vehemencia".

| etiquetas: pentagono , señala , españa , sanchez , antagonista , eeuu , trump
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6 comentarios
7 2 0 K 79 actualidad
Chinchorro #2 Chinchorro
Que no os quepa duda que desde el eje epsteiniano van a hacer lo posible para manipular las elecciones y quitarse de enmedio al perro, vaya a ser que se contagie algún otro líder europeo.
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Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
#2 Van a hacer no, ya están en ello.
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#4 alhambre
#3 Controlan twitter, facebook, tiktok, instagram, youtube. Todo guiado por algoritmos de recomendación.

Lo de Inda en La Sexta era burdo, pero a ver qué nos encontramos en los foros de internet del enemigo.
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GerardoSinMana #5 GerardoSinMana
#2 yo creo que no va a llegar a Septiembre vivo.
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Chinchorro #6 Chinchorro
#5 Si se atreven a eso...
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#1 solojavi
El mentiroso compulsivo cree que tiene algo de poder sobre las elecciones españolas y que va a pasar como en argentina. Como siga así la cosa, va a conseguir que en las próximas generales Frijolito no gobierne, pero está vez no va a ser porque no quiere.
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menéame