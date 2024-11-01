edición general
Senadores estadounidenses de ambos partidos inquieren acerca de los ataques a embarcaciones [en]

Los senadores de ambos partidos expresan preocupación por el enfoque unilateral del presidente Trump para llevar a cabo ataques militares contra supuestos barcos del cártel de la droga en el Caribe. El Senador republicano por Kentucky, Rand Paul, ha dicho que el Congreso no tiene pruebas que respalden las afirmaciones de la administración Trump sobre el tráfico de drogas y no ha votado para autorizar los ataques.

Gry
Ya están haciendo preguntas incómodas. A ver si van a sufrir un accidente cuando salgan a pasear con sus yates por aguas internacionales.
Sr.No
en nada empezarán a caerse por las ventanas.
pirat
O a explotar en sus yates.
Dene
o a atragantarse con polonio
rogerius
Del artículo: «El Senador demócrata por Arizona, Ruben Gallego, preguntado si acuerda que los ataques son consistentes con las leyes internacionales ha dicho "No, son asesinatos. Es muy simple. Si el presidente considera que [esas embarcaciones] están haciendo algo ilegal debería usar la Guardia Costera. Si se tratara de un acto de guerra entonces se usaría el ejército y antes debería venir a hablar con nosotros [el Senado]. Pero es asesinato. Es asesinato lo que está haciendo."»
capitan__nemo
Ataques a embarcaciones con senadores.
Pingocho
Creo (y espero sinceramente no equivocarme) que algunos republicanos están empezando a buscar la forma de deshacerse de Trump, y creo que se apoyarán en su estado de salud y mental. Lo de Trump es pura demostración de fuerza para mantener a todos controlados y temerosos. Un presidente enfermo ya no es tan poderoso (como Biden), permitiendo al resto maniobrar.

Y si lo destituyen quedaría Vance al que, aparentemente, pueden controlar mejor.
