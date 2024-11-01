Senadores estadounidenses de ambos partidos inquieren acerca de los ataques a embarcaciones [en]

Los senadores de ambos partidos expresan preocupación por el enfoque unilateral del presidente Trump para llevar a cabo ataques militares contra supuestos barcos del cártel de la droga en el Caribe. El Senador republicano por Kentucky, Rand Paul, ha dicho que el Congreso no tiene pruebas que respalden las afirmaciones de la administración Trump sobre el tráfico de drogas y no ha votado para autorizar los ataques.