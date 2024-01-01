edición general
Senador republicano modifica ley sobre violación infantil tras acusación de familiar por mantener relaciones sexuales con menor [ENG]

Senador republicano modifica ley sobre violación infantil tras acusación de familiar por mantener relaciones sexuales con menor

Un joven de 18 años de Utah acusado de mantener relaciones sexuales con una menor de 13 años evitó la cárcel después de que se modificaran las leyes que regulan los delitos sexuales mientras su familiar era presidente del Senado estatal. El presidente del Senado, J. Stuart Adams, confió a los legisladores que la ley relativa al caso de su familiar debía revisarse en un amplio proyecto de ley que se aprobó en 2024, según un informe de The Salt Lake Tribune. Adams declaró a The Salt Lake Tribune: «Algunos han sugerido que este cambio se realizó

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Esto es como Montoro, te cambian las leyes a tu gusto.

Cehona #2 Cehona
#1 Menos mal que el poder judicial es independiente.
<mode ironic off>
HeilHynkel #3 HeilHynkel
En este caso, ha sido el legislativo.
Cehona #4 Cehona
#3 Como con Montoro, legislativo que controlaba el judicial.
#5 Oliram
HIPOCRITAS

Mateo 23:27
»¡Ay de ustedes, maestros de la Ley y fariseos, hipócritas!, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de impurezas. Así también ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad.
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Es UTAH, hay que ver lo que ha dicho Pepe Smith y Moroni xD
#7 DonaldBlake
Pensaba que las leyes de delitos no podían ser retroactivas.
