El Senado aprobó por unanimidad el “Día Nacional en Recuerdo de Charlie Kirk”

El Senado aprobó por unanimidad el "Día Nacional en Recuerdo de Charlie Kirk"

La resolución fue presentada por el senador republicano de Florida Rick Scott y el representante republicano del mismo estado Jimmy Patronis.

comentarios
cenutrios_unidos
Lo han establecido el 26 de junio
Verdaderofalso
#5 Trumpoño o Trumperano
Asimismov
Por mi como si cambian el nombre a septiembre a kirkembre.
HeilHynkel
#4

Pues a ver si hay suerte y tenemos Trumptobre o Trumpviembre.
makinavaja
Pasito a paso hacia la dictadura del lider omnipotente!!!!
sotillo
#1 Que raro, con Kennedy no tuvieron tanto miramiento
hazardum
Como que dia Nacional, sera dia Mundial o día Universal....
