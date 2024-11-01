·
5
meneos
14
clics
El Senado aprobó por unanimidad el "Día Nacional en Recuerdo de Charlie Kirk"
La resolución fue presentada por el senador republicano de Florida Rick Scott y el representante republicano del mismo estado Jimmy Patronis.
etiquetas
día nacional en recuerdo de charlie kirk
eeuu
charlie kirk
recuerdo
actualidad
#2
cenutrios_unidos
Lo han establecido el 26 de junio
2
K
52
#6
Verdaderofalso
*
#5
Trumpoño o Trumperano
1
K
39
#4
Asimismov
Por mi como si cambian el nombre a septiembre a kirkembre.
1
K
31
#5
HeilHynkel
#4
Pues a ver si hay suerte y tenemos Trumptobre o Trumpviembre.
1
K
31
#1
makinavaja
Pasito a paso hacia la dictadura del lider omnipotente!!!!
0
K
12
#3
sotillo
#1
Que raro, con Kennedy no tuvieron tanto miramiento
2
K
50
#7
hazardum
Como que dia Nacional, sera dia Mundial o día Universal....
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
Pues a ver si hay suerte y tenemos Trumptobre o Trumpviembre.