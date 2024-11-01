Sen. Bernie Sanders - Aprovechando la energía de la manifestación "No Kings" para "luchar contra la oligarquía" | The Daily Show

Tiene que ser una revolución de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo.” El senador Bernie Sanders se sienta con Jon Stewart para hablar sobre su último libro, "Lucha contra la oligarquía" Hablan sobre aprovechar la energía de las manifestaciones "No Kings" para construir una visión clara para el Partido Demócrata, priorizar la atención médica universal y la expansión de viviendas asequibles, cómo Trump ha adoptado algunas políticas socialistas, el peligro de que las corporaciones y los oligarcas regulen el gobierno ...