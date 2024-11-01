'Sembrando el odio con nuestros impuestos'

Un artículo valiente de Manuel Morales, que denuncia bulos y montajes de la ultraderecha. (...) El video de VOX es un bulo. Un montaje. Habla de un problema que no existe, lo ilustra con unas imágenes que distorsionan la realidad y sustituye con sonidos de llamada a la oración la música de fiesta que había en el encuentro… cualquiera que lo vea, creerá que se está convirtiendo en un gueto islámico un barrio que es un ejemplo de convivencia. El conjunto es una gran mentira. Una mentira dirigida a dividir y enfrentar a la sociedad española.