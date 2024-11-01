edición general
32 meneos
65 clics
'Sembrando el odio con nuestros impuestos'

'Sembrando el odio con nuestros impuestos'

Un artículo valiente de Manuel Morales, que denuncia bulos y montajes de la ultraderecha. (...) El video de VOX es un bulo. Un montaje. Habla de un problema que no existe, lo ilustra con unas imágenes que distorsionan la realidad y sustituye con sonidos de llamada a la oración la música de fiesta que había en el encuentro… cualquiera que lo vea, creerá que se está convirtiendo en un gueto islámico un barrio que es un ejemplo de convivencia. El conjunto es una gran mentira. Una mentira dirigida a dividir y enfrentar a la sociedad española.

| etiquetas: odio , vox , granada , casería de montijo , inmigrantes
21 11 3 K 275 opinion
5 comentarios
21 11 3 K 275 opinion
Torrezzno #2 Torrezzno
Casería de Montijo es el polígono. Hay partes donde no entra la policía. La mayoría de las casas son para cultivar marihuana. No me extraña que no le hicieran caso al de vox. Lo que menos quieren es publicidad
1 K 30
Quel #1 Quel
Al leer el titular creí que se refería al bochornoso spot que sacó el ministerio de desigualdad señalando a ciudadanos para sembrar odio. Pero no... Eso es meneame. Aquí los "únicos que hablan odio" es la turbo mega super ultraderecha.
:troll:
6 K 22
#3 Leon_Bocanegra
La chusma de derechas mintiendo y siendo racistas? No me lo creo, seguro que esto es cosa del ministerio de desigualdad como dice el amigo de los nazis del post #1
2 K 35
#4 doppel
pagar impuestos es de pobres
0 K 20
jjpg #5 jjpg
Bueno, tanto como un ejemplo de convivencia... hay que abrir un poco los ojos y ser más honesto si quieres ganar en la batallita del relato que se tienen montados los fachosos.
granadaimedia.com/category/zona-norte/problemas-zona-norte/page/3/
granadaimedia.com/la-mitad-de-los-delitos-se-cometen-en-norte/
0 K 9

menéame