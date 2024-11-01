edición general
La semana más autoritaria de Donald Trump por ahora

La administración Trump amenaza la licencia de la empresa si el presentador Jimmy Kimmel continúa la emisión de su programa. También amenaza con despojar de la exención de impuestos a organizaciones sin fines de lucro. El presidente pide que los activistas de izquierda sean encarcelados por protestar contra él en una cena y anuncia que, una vez más, designará a "antifa" como grupo terrorista, sin base legítima, y aclara una vez más cuál es su posición respeto al fascismo.

#1 harverto
Queda un día menos para nombrar a Donald I de Nueva York, Rey de los Estados Sumisos de América, Príncipe de Europa, Azote del Comunismo y Garante de la Verdadera LibertadTM
rogerius #2 rogerius *
#1 Lo que ha tenido que entrenar Trumpetín para lograr ese rictus de hombre partido de Estado. Él solo. Él, partido único.

El sombrero de su mujer me recuerda al del espía de algún dibujo animado que me ronda en el recuerdo pero no consigo relacionarlo con un título…
