La semana más autoritaria de Donald Trump por ahora

La administración Trump amenaza la licencia de la empresa si el presentador Jimmy Kimmel continúa la emisión de su programa. También amenaza con despojar de la exención de impuestos a organizaciones sin fines de lucro. El presidente pide que los activistas de izquierda sean encarcelados por protestar contra él en una cena y anuncia que, una vez más, designará a "antifa" como grupo terrorista, sin base legítima, y aclara una vez más cuál es su posición respeto al fascismo.
| etiquetas: usa , política estadounidense , donald john trump , populismo neofascista
hombrepartido de Estado. Él solo. Él, partido único.
El sombrero de su mujer me recuerda al del espía de algún dibujo animado que me ronda en el recuerdo pero no consigo relacionarlo con un título…