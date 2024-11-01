Selección de cuentos Poe, Edgar Allan Cuento

EL POZO Y EL PÉNDULO





Impia tortorum longas hic turba furores Sanguina

innocui, nao satiata, aluit.

Sospite nunc patria, fracto nunc funeris antro, Mors

ubi dira fuit vita salusque patent.

(Cuarteto compuesto para las puertas de un mercado

que ha de ser erigido en el emplazamiento del Club

de los Jacobinos en París.)





Sentía náuseas, náuseas de muerte después de tan larga agonía; y, cuando por fin me

desataron y me permitieron sentarme, comprendí que mis sentidos me abandonaban.

La sentencia, la atroz sentencia de muerte, fue el último sonido reconocible que

registraron mis oídos. Después, el murmullo de las voces de los inquisidores pareció

fundirse en un soñoliento zumbido indeterminado, que trajo a mi mente la idea de

revolución, tal vez porque imaginativamente lo confundía con el ronroneo de una

rueda de molino. Esto duró muy poco, pues de pronto cesé de oír. Pero al mismo

tiempo pude ver... ¡aunque con qué terrible exageración! Vi los labios de los jueces

togados de negro. Me parecieron blancos... más blancos que la hoja sobre la cual

trazo estas palabras, y finos hasta lo grotesco; finos por la intensidad de su expresión

de firmeza, de inmutable resolución, de absoluto desprecio hacia la tortura humana.

Vi que los decretos de lo que para mí era el destino brotaban todavía de aquellos

labios. Los vi torcerse mientras pronunciaban una frase letal. Los vi formar las sílabas

de mi nombre, y me estremecí, porque ningún sonido llegaba hasta mí. Y en aquellos

momentos de horror delirante vi también oscilar imperceptible y suavemente las

negras colgaduras que ocultaban los muros de la estancia. Entonces mi visión recayó

en las siete altas bujías de la mesa. Al principio me parecieron símbolos de caridad,

como blancos y esbeltos ángeles que me salvarían; pero entonces, bruscamente, una

espantosa náusea invadió mi espíritu y sentí que todas mis fibras se estremecían

como si hubiera tocado los hilos de una batería galvánica, mientras las formas

angélicas se convertían en hueros espectros de cabezas llameantes, y comprendí que

ninguna ayuda me vendría de ellos. Como una profunda nota musical penetró en mi

fantasía la noción de que la tumba debía ser el lugar del más dulce descanso. El

pensamiento vino poco a poco y sigiloso, de modo que pasó un tiempo antes de

poder apreciarlo plenamente; pero, en el momento en que mi espíritu llegaba por fin

a abrigarlo, las figuras de los jueces se desvanecieron como por arte de magia, las

altas bujías se hundieron en la nada, mientras sus llamas desaparecían, y me envolvió

la más negra de las tinieblas. Todas mis sensaciones fueron tragadas por el torbellino