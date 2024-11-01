edición general
18 meneos
112 clics
Seis hombres "ricos y poderosos" cuya identidad oculta la Administración Trump en los papeles de Epstein

Seis hombres "ricos y poderosos" cuya identidad oculta la Administración Trump en los papeles de Epstein

Seis hombres "ricos y poderosos" cuya identidad oculta la Administración Trump en los papeles de Epstein

| etiquetas: trump , eeuu , epstein
15 3 0 K 94 actualidad
4 comentarios
15 3 0 K 94 actualidad
#3 concentrado
Apuesto a que uno es Netanyahu. Le falta este cromo de miserable para tener la colección completa.
0 K 20
#2 luckyy *
Estas son las armas de la derecha y antes fue el nazismo, y luego la guerra fría. Creo que nunca ha habido una trama parecida en la izquierda y de todo esto es de lo que se tiene que defender la izquierda y resulta imposible
0 K 9
#4 hipernes
Netanyahu, gates, musk, bezos, y dos más que no caigo
0 K 9
A12345 #1 A12345 *
:take: :take: :take:
0 K 7

menéame