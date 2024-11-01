·
Seis de cada diez fans de música dicen ser acosados o agredidos sexualmente en conciertos en EE UU
Datos de Australia, el Reino Unido y Suecia, entre otros países, confirman que el comportamiento sexual inadecuado es frecuente en estos espectáculos, sobre todo con las mujeres.
#4
Katos
Pues irán por eso, pq si te tocan siempre no iría nadie de nuevo a los conciertos.
¿O es que somos gilipollas y estamos confundiendo aglomeraxion con abuso sexual?
Me temo que es lo segundo
7
K
43
#8
BlackDog
*
#4
Si
0
K
7
#9
oscarcr80
#4
Es que con la excusa de la aglomercion a mas de uno su mano se le va a sitios a los que no deberian ir...
0
K
6
#11
Toponotomalasuerte
#4
estás tú ahí para saberlo?
0
K
11
#1
Andreham
En el último concierto al que fui, en una sala de Berlín, no había asientos.
Me puse en la tercera o cuarta "fila" (es decir, tenía delante a 3 o 4 personas) más o menos al centro, porque llegué con tiempo.
Para el final del concierto, a base de empujones, saltos, golpes con el de al lado, etc. había acabado en segunda fila pero como a 3/4 a la derecha de la sala, tenía delante al bajista en lugar de al cantante.
En todo ese movimiento, estoy 100% seguro de que toque tetas, culos,…
» ver todo el comentario
3
K
30
#6
BlackDog
*
#1
Yo en el Sonisphere hace unos años agredí físicamente a una mujer como 4 veces, estábamos en las primeras filas, super aplastados y se puso al lado mio una tía que media 1.50, y yo mido 1,92, siempre que levantaba los brazos, intentaba bajarlos pegados a mi para no dar a nadie, pero ahí estaba ella, como una ninja a mi lado, al bajarlos casi siempre le metía un codazo en toda la cabeza, como cuando le metes un capón a alguien, creo que le di como 4 codazos hasta que decidió irse de mi lado.
0
K
7
#7
Veo
leída la noticia, completamente sensacionalista.
No hay ningún estudio, los datos son de una encuesta de la que los propios autores reconocen sesgada.
Además, mezclan países y tipo de conciertos (en sala, festivales, en auditorio...) sin ningún tipo de sentido: no es lo mismo un festival de reguetón en Madrid que un concierto punk en una sala de Berlín.
2
K
25
#10
oscarcr80
#7
O de opera...
0
K
6
#12
Veo
#10
en Sydney. Cierto.
0
K
7
#13
EISev
*
Una mayor proporción de mujeres (82%) que de hombres (39%) afirmó haber sufrido acoso o agresión sexual,.
Para que un 39% de hombres afirme haber sufrido agresión sexual las preguntas deben ser del tipo, "ha sufrido miradas intensas no solicitadas" o "le han propuesto actos eróticos en los que no estaba interesado por la falta de atractivo físico de la persona opuesta"
1
K
24
#3
mente_en_desarrollo
*
Si escuchasen reguetón en vez de música, no les pasaría.
1
K
18
#5
ur_quan_master
#5
Igual se refieren a las empresas de venta de tickets online, que te dan por el culo con los precios inflados antes incluso de ir al concierto
0
K
11
#2
Gadfly
O más
0
K
6
