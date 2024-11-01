edición general
9 meneos
20 clics
Seis de cada diez fans de música dicen ser acosados o agredidos sexualmente en conciertos en EE UU

Seis de cada diez fans de música dicen ser acosados o agredidos sexualmente en conciertos en EE UU

Datos de Australia, el Reino Unido y Suecia, entre otros países, confirman que el comportamiento sexual inadecuado es frecuente en estos espectáculos, sobre todo con las mujeres.

| etiquetas: acoso , mujeres , concierto , música , eeuu
7 2 2 K 72 actualidad
13 comentarios
7 2 2 K 72 actualidad
Comentarios destacados:    
#4 Katos
Pues irán por eso, pq si te tocan siempre no iría nadie de nuevo a los conciertos.

¿O es que somos gilipollas y estamos confundiendo aglomeraxion con abuso sexual?
Me temo que es lo segundo
7 K 43
BlackDog #8 BlackDog *
#4 Si
0 K 7
#9 oscarcr80
#4 Es que con la excusa de la aglomercion a mas de uno su mano se le va a sitios a los que no deberian ir...
0 K 6
#11 Toponotomalasuerte
#4 estás tú ahí para saberlo?
0 K 11
Andreham #1 Andreham
En el último concierto al que fui, en una sala de Berlín, no había asientos.

Me puse en la tercera o cuarta "fila" (es decir, tenía delante a 3 o 4 personas) más o menos al centro, porque llegué con tiempo.

Para el final del concierto, a base de empujones, saltos, golpes con el de al lado, etc. había acabado en segunda fila pero como a 3/4 a la derecha de la sala, tenía delante al bajista en lugar de al cantante.

En todo ese movimiento, estoy 100% seguro de que toque tetas, culos,…   » ver todo el comentario
3 K 30
BlackDog #6 BlackDog *
#1 Yo en el Sonisphere hace unos años agredí físicamente a una mujer como 4 veces, estábamos en las primeras filas, super aplastados y se puso al lado mio una tía que media 1.50, y yo mido 1,92, siempre que levantaba los brazos, intentaba bajarlos pegados a mi para no dar a nadie, pero ahí estaba ella, como una ninja a mi lado, al bajarlos casi siempre le metía un codazo en toda la cabeza, como cuando le metes un capón a alguien, creo que le di como 4 codazos hasta que decidió irse de mi lado.
0 K 7
Veo #7 Veo
leída la noticia, completamente sensacionalista.

No hay ningún estudio, los datos son de una encuesta de la que los propios autores reconocen sesgada.

Además, mezclan países y tipo de conciertos (en sala, festivales, en auditorio...) sin ningún tipo de sentido: no es lo mismo un festival de reguetón en Madrid que un concierto punk en una sala de Berlín.
2 K 25
#10 oscarcr80
#7 O de opera...
0 K 6
Veo #12 Veo
#10 en Sydney. Cierto.
0 K 7
#13 EISev *
Una mayor proporción de mujeres (82%) que de hombres (39%) afirmó haber sufrido acoso o agresión sexual,.

Para que un 39% de hombres afirme haber sufrido agresión sexual las preguntas deben ser del tipo, "ha sufrido miradas intensas no solicitadas" o "le han propuesto actos eróticos en los que no estaba interesado por la falta de atractivo físico de la persona opuesta"
1 K 24
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo *
Si escuchasen reguetón en vez de música, no les pasaría.
1 K 18
ur_quan_master #5 ur_quan_master
#5 Igual se refieren a las empresas de venta de tickets online, que te dan por el culo con los precios inflados antes incluso de ir al concierto
0 K 11
Gadfly #2 Gadfly
O más
0 K 6

menéame