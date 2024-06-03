Seis años de la desaparición de Blanca Fernández Ochoa: así se vivió su búsqueda en medio de la esperanza

El caso movilizó a su familia, voluntarios y cuerpos de seguridad, unidos en su deseo de encontrar a la icónica esquiadora madrileña. Este domingo 24 de agosto se cumplen seis años desde que Blanca Fernández Ochoa, una de las deportistas más queridas de España y la primera mujer nacional en conseguir una medalla olímpica de invierno, fue vista por última vez. Aquella jornada, la esquiadora olímpica realizó un recorrido sencillo.