edición general
5 meneos
62 clics
Seis años de la desaparición de Blanca Fernández Ochoa: así se vivió su búsqueda en medio de la esperanza

Seis años de la desaparición de Blanca Fernández Ochoa: así se vivió su búsqueda en medio de la esperanza

El caso movilizó a su familia, voluntarios y cuerpos de seguridad, unidos en su deseo de encontrar a la icónica esquiadora madrileña. Este domingo 24 de agosto se cumplen seis años desde que Blanca Fernández Ochoa, una de las deportistas más queridas de España y la primera mujer nacional en conseguir una medalla olímpica de invierno, fue vista por última vez. Aquella jornada, la esquiadora olímpica realizó un recorrido sencillo.

| etiquetas: blanca fernández ochoa , medalla olimpica , desaparecida hace 6 años
4 1 2 K 42 cultura
6 comentarios
4 1 2 K 42 cultura
angelitoMagno #6 angelitoMagno
#2 La hipótesis más aceptada es suicidio por sobredosis de pastillas, pero no se puede saber del todo con seguridad.
También pudo haber sido un infarto provocado por la medicación que tomaba, sin buscar ella provocar su muerte.
1 K 21
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
La peor de las noticias llegó el 4 de septiembre después de que durante una batida se encontrara el cuerpo sin vida de una mujer. Pocos minutos después, se confirmaba que se trataba de Blanca Fernández Ochoa. Estaba en el pico La Peñota, una zona de complicado acceso ubicada entre Madrid y Segovia.
0 K 20
Kirchhoff #2 Kirchhoff
¿Se llegaron a esclarecer las causas de la muerte? #1
0 K 7
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 Parece ser que no, sigue siendo un misterio.
0 K 20
#4 pcmaster
#3 ¿No le hicieron la autopsia?
0 K 19
#5 imaginateca
#3, #2: No hay ningún misterio. Se suicidó. Desde poco después de la muerte se sabe hasta la marca de las pastillas que ingirió: Sinogal.
El artículo, que no sé a qué viene ahora, porque no aporta nada nuevo y se deja casi todo lo importante en el tintero, no entra en ello, pero se sabía entonces por la autopsia y está más que confirmado posteriormente, para empezar por su hermana: www.lavozdegalicia.es/noticia/lavozdelasalud/salud-mental/2024/06/03/c
5 K 43

menéame