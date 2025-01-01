Seis agresiones sexuales en tres días: entra en prisión un hombre que se hacía pasar por policía para agredir a sus víctimas

Se hacía pasar por agente de la autoridad para acercarse a sus víctimas en Valencia. Mientras que a los hombres solo les robaba, a las mujeres las agredía sexualmente. Ahora, este individuo de 33 años y nacionalidad argentina está detenido y entre rejas. Precisamente, este lunes cumple su tercer día en prisión prisión provisional comunicada y sin fianza, acusado de usurpación de funciones públicas, robo con violencia y seis agresiones sexuales a mujeres.