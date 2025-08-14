Segundo muerto en los incendios de León: fallece uno de los heridos de 37 años en estado crítico

Los incendios forestales en Castilla y León, que afectan principalmente a las provincias leonesa y zamorana, están siendo realmente devastadores. Este jueves, 14 de agosto, se ha confirmado que se ha cobrado su segunda víctima mortal en esta oleada. Según fuentes consultadas por este periódico, se trata de Jaime Aparicio, de 37 años, quien acompañaba a Abel Ramos en la realización de tareas de auxilio con una motoniveladora en la zona entre Nogarejas y Quintana y Congosto (León). Permanecía ingresado en la Unidad de Quemados del Hospital Río