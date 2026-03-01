edición general
El segundo día de la ofensiva de Estados Unidos e Israel sobre Irán, en imágenes

Imágenes de los resultados del bombardeo de EEUU e Israel sobre Irán y de la respuesta iraní sobre Israel, Baréin y Dubai.

