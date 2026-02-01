·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5693
clics
Retan a ChatGPT y DeepSeek a jugar a 'Dragones y Mazmorras' y lo que pasa dice mucho del futuro que nos espera
4619
clics
Los archivos de Epstein revelan nuevas fotos del príncipe Andrés: de rodillas en el suelo junto a una mujer tumbada
4230
clics
Una interesante conversación entre un nativo americano y un uigur chino [Eng]
3062
clics
El peligroso barrio de Kabukicho (Tokio) en los años 60 y 70
2793
clics
Tarta de manzana
más votadas
815
"Ahh, que no es Zapatero": las redes critican el silencio mediático tras la aparición de Aznar en el archivo Epstein
583
Los compradores de VPO de San Juan: hijos del notario, sagas familiares...
409
Ni un paso atrás: las juventudes socialistas de Euskal Herria marchan contra el fascismo
180
Muere el cómico Fernando Esteso a los 80 años
377
El entorno de Aznar dice que no conocía a Epstein tras aparecer en sus papeles
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
26
clics
Una segunda víctima afirma que Epstein la envió al Reino Unido para tener sexo con el príncipe Andrés
El primer ministro Starmer reclama al hijo de Isabel II que testifique ante el Congreso estadounidense. VISIBLE EN MODO LECTURA
|
etiquetas
:
andres
,
epstein
,
sexo
,
pederasta
11
3
4
K
109
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
3
4
K
109
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
asola33
Exige suscripción
3
K
55
#4
bioibon
#2
Visible en modo lectura
1
K
26
#6
asola33
#4
Ok. Con mozilla el modo lectura funciona. Normalmente uso opera y el modo lectura no se salta la suscripción.
0
K
14
#8
YoSoyTuPadre
#2
archive.is/xM3tL
1
K
22
#1
YoSoyTuPadre
A este lo van acabar suicidando, tiempo al tiempo
2
K
52
#9
GeneWilder
#1
Mala puñalá le den.
0
K
10
#5
bioibon
El Andrés debería tener cuidado al asomarse a los balcones o al salir de la ducha, no vaya a tener un accidente
0
K
16
#3
HeilHynkel
No sé a que viene tanto escándalo .. costumbre real desde la Edad Media o antes es que los miembros de la monarquí y nobleza se cepillen a sus súbditos y súbditas, menores o no.
Los conservadores deberían estar encantados en que su monarquía sigua fiel a las tradiciones.
0
K
15
#7
asola33
Chica de 20 años.
0
K
14
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Los conservadores deberían estar encantados en que su monarquía sigua fiel a las tradiciones.