La segunda línea de metro de Sevilla, la línea 3, no se completará hasta el año 2040

Los sevillanos deberán esperar todavía más de una década para recorrer en metro toda la línea 3, desde Pino Montano hasta el Hospital de Valme. El estudio informativo del proyecto, publicado este martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), fija en 2036 la fecha prevista para la puesta en marcha del primer tramo, que unirá Pino Montano con Palmas Altas a lo largo de 10,8 kilómetros, y en 2040 la culminación del recorrido completo hasta el hospital.