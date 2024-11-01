edición general
La segunda línea de metro de Sevilla, la línea 3, no se completará hasta el año 2040

Los sevillanos deberán esperar todavía más de una década para recorrer en metro toda la línea 3, desde Pino Montano hasta el Hospital de Valme. El estudio informativo del proyecto, publicado este martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), fija en 2036 la fecha prevista para la puesta en marcha del primer tramo, que unirá Pino Montano con Palmas Altas a lo largo de 10,8 kilómetros, y en 2040 la culminación del recorrido completo hasta el hospital.

SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones *
El 2040 igual no hay ni Sevilla...
Se lo toman con calmita, no vaya a ser.
#4 doppel *
#2 en 2040 hará tanto calor que los sevillanos se derretirán
Escafurciao #1 Escafurciao *
Si es que tenemos un jarte...
Benzo #5 Benzo
#1 ... y paciencia.
#7 drstrangelove
En Sevilla siempre va todo con mucha calma. A ver si investigan dónde va el dinero, porque parece increíble.
#3 pirat *
Pues la tercera, la linea 4...
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#3

O la 5. :-D
