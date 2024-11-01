La Segunda Guerra Mundial casi no terminó... por 2 minutos [Eng]  

No firmar en la línea punteada provocó que la Segunda Guerra Mundial se extendiera... y casi no terminara. El general canadiense Lawrence Moore Cosgrave tuvo un problema: durante su servicio en la Primera Guerra Mundial, resultó herido y perdió la vista del ojo izquierdo. Aproximadamente veinticinco años después, esto causaría un problema diplomático que podría haber llevado a que la Segunda Guerra Mundial no terminara nunca, o al menos no a bordo del USS Missouri . ¿qué pasó y por qué el general Cosgrave estuvo en el centro de este error diplo