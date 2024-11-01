edición general
Una segunda flotilla sigue rumbo a Gaza mientras Israel felicita al Ejército por "neutralizar" a los "terroristas"

Esta nueva flotilla está integrada por ocho veleros y un buque zapados desde Grecia e Italia. Los ocho veleros pertenecen al colectivo Thousand Madleens to Gaza, que zarparon el sábado desde la ciudad de Catania, en el sur de Italia, y por el buque de pasajeros Conscience, de la iniciativa Freedom Flotilla, que salió desde Otranto con 92 personas a bordo, entre ellas siete ciudadanos españoles.

karakol #2 karakol
Los genocidas llamando terroristas a nadie.
OCLuis #1 OCLuis *
Por lo visto Israel considera terroristas a todo aquel que no mira para otro lado ni que se queda callado mientras ellos cometen un genocidio en pleno SXXI.

Cuando nuestros hijos y nietos nos pregunten porque no hicimos nada, ¿qué les vamos a decir? ¿qué era un genocidio de los buenos porque fue votado por un parlamento democrático y que los asesinos tenían por ende el derecho a matarlos?
nanustarra #3 nanustarra
Israel huyendo hacia adelante hasta que se (o les) den una gran hostia. Por lo menos, esta vez no han asesinado a nadie.
