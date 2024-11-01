Una segunda flotilla sigue rumbo a Gaza mientras Israel felicita al Ejército por "neutralizar" a los "terroristas"

Esta nueva flotilla está integrada por ocho veleros y un buque zapados desde Grecia e Italia. Los ocho veleros pertenecen al colectivo Thousand Madleens to Gaza, que zarparon el sábado desde la ciudad de Catania, en el sur de Italia, y por el buque de pasajeros Conscience, de la iniciativa Freedom Flotilla, que salió desde Otranto con 92 personas a bordo, entre ellas siete ciudadanos españoles.