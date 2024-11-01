Según se informa, Windows 12 se lanzará este año como un sistema operativo totalmente modular, basado en suscripción y centrado en IA [ENG]

Los informes sugieren que Microsoft se está preparando para lanzar Windows 12 a finales de este año. El nuevo sistema operativo será completamente modular y estará centrado en la IA. Desafortunadamente, la actualización requiere procesadores NPU, lo que impedirá que millones de personas ingresen al nuevo ecosistema.
| etiquetas: windows , microsoft , suscripción , ia
Por un lado es congruente con las politicas de Microslop, meter IA en todo, conseguir convencer al ganado para pagar una subcripción en el sistema operativo (Ya hablaron de ello hace años/decadas) mas allá del 365.
Lo que suena raro es que estén pidiendo una nueva generación de ordenadores, no cuela el mercado domestico esta golpeado por la crisis de la IA y los precios no son para renovar un ordenador. Y lo de modulable visto como están destrozando el windows 11 con los ultimos parches, pues me rio bastante.
Igualmente hacer un escritorio personalizado como algo novedoso ya es escupir a la cara a los usuarios, que HP
Aunque quizás yo elegiría otro y no un sistema inmutable.
Respecto a los requisitos, los chips TPM deben estar integrados en la placa base, no queda otra, pero los procesadores NPU deberían poder añadirse en una tarjeta PCI-Express, por lo que es probable que, esta vez, no sea "necesario" tirar a la basura millones de ordenadores en perfecto estado.