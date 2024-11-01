edición general
Según se informa, Windows 12 se lanzará este año como un sistema operativo totalmente modular, basado en suscripción y centrado en IA [ENG]

Los informes sugieren que Microsoft se está preparando para lanzar Windows 12 a finales de este año. El nuevo sistema operativo será completamente modular y estará centrado en la IA. Desafortunadamente, la actualización requiere procesadores NPU, lo que impedirá que millones de personas ingresen al nuevo ecosistema.

rmdf #6 rmdf
Modular, con subscripción y basado en IA. No quiero ninguna de las tres,
9 K 78
josde #7 josde
#6 Mierdas las tres nuevas cosas.
0 K 20
CheliO_oS #9 CheliO_oS
#6 Ahora por fascículos.
0 K 7
#14 aletmp
#6 y con MS365 por cojones, que no se nos olvide
0 K 7
JackNorte #4 JackNorte
El otro dia anduve por bazzite le queda nada para ser una alternativa real. Al menos para mi.
2 K 32
obmultimedia #2 obmultimedia
Se lo van a comer con patatas.
3 K 29
josde #3 josde
Windows, todavía existe, a partir del W7 todo fueron cagadas, se salvo un poco el W10, pero ya van de mal en peor.
0 K 20
Cantro #1 Cantro
Que lancen, que lancen
2 K 20
alfema #17 alfema
#1 por la Windows. :-D
0 K 11
CheliO_oS #5 CheliO_oS
Linux calienta que sales...
1 K 13
qwe_sin_la_q #8 qwe_sin_la_q
Al siguiente formateo, linux
1 K 12
placeres #10 placeres
Apuesto a que es un invento mirando una bola de cristal, pero con muchas probabilidades de acercarse bastante.

Por un lado es congruente con las politicas de Microslop, meter IA en todo, conseguir convencer al ganado para pagar una subcripción en el sistema operativo (Ya hablaron de ello hace años/decadas) mas allá del 365.

Lo que suena raro es que estén pidiendo una nueva generación de ordenadores, no cuela el mercado domestico esta golpeado por la crisis de la IA y los precios no son para renovar un ordenador. Y lo de modulable visto como están destrozando el windows 11 con los ultimos parches, pues me rio bastante.

Igualmente hacer un escritorio personalizado como algo novedoso ya es escupir a la cara a los usuarios, que HP
0 K 11
#12 tpm1
Dudo que esto sea verdad ya que la mayoría de cpus Intel y Amd no tienen NPU. Lo que puede ser es que para algunas características, como super clippo, si sea requerido
0 K 11
#16 Ominous *
¿Qué le falta?

Aunque quizás yo elegiría otro y no un sistema inmutable.
0 K 11
rojelio #13 rojelio
Por lo visto Microslop se ha propuesto que 2027 sea el año de GNU/Linux en el escritorio xD .

Respecto a los requisitos, los chips TPM deben estar integrados en la placa base, no queda otra, pero los procesadores NPU deberían poder añadirse en una tarjeta PCI-Express, por lo que es probable que, esta vez, no sea "necesario" tirar a la basura millones de ordenadores en perfecto estado.
0 K 10
ur_quan_master #15 ur_quan_master
#13 No le encuentro ranuras PCI libres a mi portátil.
0 K 11
Mltfrtk #11 Mltfrtk *
Que le den a la IA
0 K 9

