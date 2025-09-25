Seguimos valiendo un potosí

edición general
Existe una expresión en el arraigo de frases castellanas que se lleva repitiendo durante siglos, pero que, desgraciadamente, se está perdiendo rápidamente en el acervo lingüístico moderno, y que a mí me encanta. Esta expresión reza así: “vale un potosí”. Con estas simples palabras nos estamos refiriendo a algo o alguien que tiene un enorme valor, hasta el punto de considerarlo como un auténtico tesoro.

Es difícil exagerar la referencia de esa frase. Durante el primer siglo de explotación, a partir de mediados del s. XVI, de Cerro Rico salió el 80% de toda la plata extraída en el mundo.

La historia de la Corona de Castilla habría sido muy diferente sin este yacimiento.
Que lástima, no sabia que se estaba perdiendo esa expresión que me resulta tan familiar pero, ahora que lo pienso, hace años que ni la leo ni la escucho.
En América del Sur solía decirse "vale un Perú". Valer un Potosí no pegó, tal vez porque en buena parte de los países andinos "poto" son las nalgas, el ano o los genitales. dle.rae.es/poto
