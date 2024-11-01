edición general
1 meneos
16 clics

Sega Model 1: Cómo el Fujitsu TGP MB86233 y una arquitectura multiplaca dieron forma a uno de los primeros Pipelines 3D avanzados en arcade  

El Sega Model 1 integró una arquitectura multiplica con CPU NEC V60, rasterizador dedicado y el Fujitsu TGP MB86233 como motor geométrico en coma flotante, creando uno de los primeros pipelines 3D acelerados por hardware. Su sistema distribuido permitió transformación matricial, iluminación básica y un alto ritmo de procesamiento de vértices, sentando las bases técnicas de los arcades poligonales de siguiente generación.

| etiquetas: sega , model 1 , arcade , videojuegos , retro , virtua fighter , hardware
1 0 0 K 11 tecnología
sin comentarios
1 0 0 K 11 tecnología

menéame