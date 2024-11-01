SEGA metió a Batman, Spider-Man o Godzilla en Revenge of Shinobi sin pedirle permiso a nadie, y la razón es surrealista

Hubo un tiempo en el que podías poner al boxeador Mike Tyson en los videojuegos casi, casi sin su permiso, al menos mientras sus representantes legales no se enteraran, y aquello no era un caso aislado: las barreras entre el tributo a iconos conocidos y las infracciones por copyright a nivel internacional no estaban tan definidas como ahora y los gráficos pixelados ayudaban a difuminar cualquier posible malentendido. Y pese a ello, el caso de Revenge of Shinobi y cómo coló a Spider-Man o Godzilla es un caso aparte.