Sedación en clínicas dentales

La sedación con anestésicos en clínicas dentales. Normativas autonómicas, laxas, confusas,... En algo que debería estar mejor regulado. Y los medios a echar balones sobre la clínica cuando la sedación la hacían anestesistas externos habilitados. Primero investigar, luego ver si ha habido algún fallo para mejorar.

DenisseJoel
Siempre que muere alguien se revisa un poco el asunto durante unos días, esforzándose en limitar bien el ámbito, no vayamos a mejorar la seguridad en otros ámbitos por accidente.
¿Que hay un accidente de tranvía en Zamora en una curva a gran velocidad? "Hay que revisar la seguridad en las curvas a altas velocidades del tranvía de Zamora."
akae
#1 Curiosamente la fecha del artículo es de hace mes y medio
elTieso
La sanidad dental debería estar incluida en la sanidad pública.
alkalin
Y por encima de todo, es el resultado de privatizar (aka desregular) un bien esencial.
