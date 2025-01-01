·
El sector turístico preocupado por un descenso de la facturación (CAT)
El gasto por turista baja de forma clara en la ciudad de Barcelona
etiquetas:
:
turismo
,
facturación
,
descenso
,
barcelona
4
1
0
K
49
actualidad
4 comentarios
#3
Grandpiano
Debe ser algo gordísimo como para que el sector de la hostelería se queje
1
K
21
#4
d5tas
#3
Por supuesto. Para nada tienen fama de llorones.
0
K
8
#2
Syum
*
Por cada amego que te roba un segarro hay 20 establecimientos hosteleros que te roban 6€ por un cacho de pan congelado y 35 cts. en anillas congeladas de potón del pacífico y 40 Airbnb que te cobran 200€ la noche por dormir en un cuarto de las escobas en una nave de un polígono industrial de torrelodones.
Están matando a la gallina de los huevos de oro a base de sangrar al consumidor y pagarle con mierda al trabajador.
Luego lloramos, que no hay turistas pero tampoco camareros para trabajar, el hostelero de schroedinger.
1
K
12
#1
PaulSciarra
Amego segarro
1
K
9
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
