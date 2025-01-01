edición general
El sector turístico preocupado por un descenso de la facturación (CAT)

El gasto por turista baja de forma clara en la ciudad de Barcelona

Grandpiano
Debe ser algo gordísimo como para que el sector de la hostelería se queje :troll:
d5tas
#3 Por supuesto. Para nada tienen fama de llorones.
Syum
Por cada amego que te roba un segarro hay 20 establecimientos hosteleros que te roban 6€ por un cacho de pan congelado y 35 cts. en anillas congeladas de potón del pacífico y 40 Airbnb que te cobran 200€ la noche por dormir en un cuarto de las escobas en una nave de un polígono industrial de torrelodones.
Están matando a la gallina de los huevos de oro a base de sangrar al consumidor y pagarle con mierda al trabajador.
Luego lloramos, que no hay turistas pero tampoco camareros para trabajar, el hostelero de schroedinger.
PaulSciarra
Amego segarro
