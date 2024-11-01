edición general
El sector del tomate denuncia la "desaparición" de datos de importación desde Marruecos

El sector europeo del tomate ha alzado la voz ante lo que considera una "desaparición" de información clave sobre los volúmenes importados desde Marruecos y el Sáhara Occidental. Productores y exportadores denuncian la falta de datos actualizados. La propia Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea ha reconocido en su portal oficial que "los datos de importación desde octubre de 2025 están muy por debajo del nivel habitual".

