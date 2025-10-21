edición general
2 meneos
8 clics

El sector del juguete, en riesgo debido al cambio de los hábitos de consumo

A los cambios en la sociedad se suman otros dos obstáculos, las importaciones masivas del continente asiático y que sigue siendo un sector muy estacional. "se sigue regalando demasiado juguete en Navidad y estamos haciendo todos los esfuerzos para que los padres entiendan que el juego y los juguetes es necesario a lo largo de todo el año". Algunas empresas aprovechan el mercado adulto y coleccionista, que ya supone un 20% de las ventas.

| etiquetas: juguete , riesgo , consumo
1 1 0 K 15 actualidad
3 comentarios
1 1 0 K 15 actualidad
pepel #3 pepel
Tendrá que cambiar el sector del Juguete,...
0 K 20
JackNorte #2 JackNorte
Intentar vender un producto que ya nadie quiere es complicado.
0 K 12
Marco_Pagot #1 Marco_Pagot *
Relacionada: La empresa de juguetes Famosa solicita un preconcurso de acreedores para garantizar su supervivencia

www.meneame.net/story/empresa-juguetes-famosa-solicita-preconcurso-acr
0 K 10

menéame