El sector del juguete, en riesgo debido al cambio de los hábitos de consumo

A los cambios en la sociedad se suman otros dos obstáculos, las importaciones masivas del continente asiático y que sigue siendo un sector muy estacional. "se sigue regalando demasiado juguete en Navidad y estamos haciendo todos los esfuerzos para que los padres entiendan que el juego y los juguetes es necesario a lo largo de todo el año". Algunas empresas aprovechan el mercado adulto y coleccionista, que ya supone un 20% de las ventas.