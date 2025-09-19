Un sector feminista del PSOE pide la dimisión de la ministra Redondo

La Asociación Española de Feministas Socialistas (Femes), con una visión más clásica del feminismo, ha pedido la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, al asegurar que es la responsable de «la falta de explicación y de claridad» en lo ocurrido con las pulseras antimaltrato. En un comunicado, la asociación, creada en 2022 y presidida por la filósofa Amelia Valcárcel, ha acusado al Ministerio de Igualdad de no estar dando ninguna «explicación convincente» sobre las incidencias que ha habido en el funcionamiento del sistema