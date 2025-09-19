edición general
Un sector feminista del PSOE pide la dimisión de la ministra Redondo

La Asociación Española de Feministas Socialistas (Femes), con una visión más clásica del feminismo, ha pedido la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, al asegurar que es la responsable de «la falta de explicación y de claridad» en lo ocurrido con las pulseras antimaltrato. En un comunicado, la asociación, creada en 2022 y presidida por la filósofa Amelia Valcárcel, ha acusado al Ministerio de Igualdad de no estar dando ninguna «explicación convincente» sobre las incidencias que ha habido en el funcionamiento del sistema

ChatGPT #2 ChatGPT
a ver, explicaciones dio, y claridad también, repitió en 3 minutos de comparecencia que "las pulseras funcionaron perfectamente" como unas 30 veces.
otra cosa es que sea mentira, claro :-D
#5 Ominous
#2 Si lo dice el PSOE es que será verdad.
mente_en_desarrollo #10 mente_en_desarrollo
#2 Hombre, parece ser que ha sido problema de la migración de datos.

No voy a decir que no tenga culpa el gobierno (lo primero, por hacerlo por concesiones a empresas privadas en vez de con una empresa pública, y lo segundo, por no exigir condiciones y seguridad en la migración), pero no hace incorrecto lo de que "las pulseras funcionaron perfectamente".
alcama #16 alcama
#10 Al final la culpa será de Franco
mente_en_desarrollo #18 mente_en_desarrollo
#16 ¿A qué vienes?

Si he dicho que sí tiene culpa el gobierno.
¡Este comentario no lo cobras!
Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
¿Cómo que no? Pero si en el menéame lo tienen clarísimo desde hace días: todo es producto de un bulo de la ultraderecha.
Kantinero #4 Kantinero *
#1 Convertirlo en la condena a muerte sumarísima que el PP y sus medios someten cada semana al gobierno si es una extrapolación.

Mientras tanto un tío con 200 muertos bajo su responsabilidad anda tan campante insultando a toda una comunidad.

Y también huele a viejas rencillas internas.
alcama #15 alcama
#1 Solo repiten el argumentario que les llega. Cero autocrítica, cero neuronas.
No merece la pena ni debatir con ellos
rogerius #13 rogerius
Las amigas de Page atacan de nuevo. :troll:
0 K 20
johel #12 johel *
Segun el posoe el unico problema con las pulseras fue durante la migracion de las bases de datos, no hubo problemas con el funcionamiento diario de los aparatos. El ppox pide la dimision por un funcionamiento erroneo de las pulseras.
Uno de los dos miente y el que tiene que presentar pruebas es.... un, dos, tres, responda otra vez; A un tortazo con la mano abierta para cada respuesta erronea ¿sobre quien recae la carga de la prueba?
#14 omega7767
#12 que haya habido un fallo en la migración de datos entre dos empresas y que se le culpe a la ministra es de locos
hazardum #17 hazardum
#14 Creo más bien, que se le culpa porque el problema duró en teoría 8 meses, otra cosa es que sea cierto o no esa información, ahí ya tendrán que valorar los que estaban ahí y si es cierto que no hicieron nada en ese tiempo.

www.elconfidencial.com/espana/2025-09-19/informe-interno-apagon-pulser
#3 Leon_Bocanegra
Y seguimos enmierdando. La asociación FEMES no tiene nada que ver con el PSOE, de hecho son bastante criticas con el partido socialista.
#7 Ominous *
#3 Ostia pues visitando su página web son bastante socialistas, no sé si son militantes o qué pero que están en la órbita me parece claro.
#9 Leon_Bocanegra
#7 obviamente son socialistas, lo llevan en el nombre de la asociación. Los que no son socialistas son los otros, aunque tb lo llevan en el nombre de su partido.
#11 Leon_Bocanegra
#7 esa asociación la fundó gente del PSOE. Pero tuvieron muchos desencuentros con el tema Queer y el tratamiento de los trans y las siglas LGTBQ+ . Yo ya he leído varios ataques de esta asociación al gobierno y me los enviaron precisamente porque sorprendía ver que atacarán así al PSOE siendo alguna de las "jefas" ex miembros del de PSOE.

Claro que tb fue miembro del PSOE Rosa Diez.
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
no mujer no, ahora no es el momento ermana
