Un sector feminista del PSOE pide la dimisión de la ministra Redondo

La Asociación Española de Feministas Socialistas (Femes), con una visión más clásica del feminismo, ha pedido la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, al asegurar que es la responsable de «la falta de explicación y de claridad» en lo ocurrido con las pulseras antimaltrato. En un comunicado, la asociación, creada en 2022 y presidida por la filósofa Amelia Valcárcel, ha acusado al Ministerio de Igualdad de no estar dando ninguna «explicación convincente» sobre las incidencias que ha habido en el funcionamiento del sistema
otra cosa es que sea mentira, claro
No voy a decir que no tenga culpa el gobierno (lo primero, por hacerlo por concesiones a empresas privadas en vez de con una empresa pública, y lo segundo, por no exigir condiciones y seguridad en la migración), pero no hace incorrecto lo de que "las pulseras funcionaron perfectamente".
Si he dicho que sí tiene culpa el gobierno.
¡Este comentario no lo cobras!
Mientras tanto un tío con 200 muertos bajo su responsabilidad anda tan campante insultando a toda una comunidad.
Y también huele a viejas rencillas internas.
No merece la pena ni debatir con ellos
Uno de los dos miente y el que tiene que presentar pruebas es.... un, dos, tres, responda otra vez; A un tortazo con la mano abierta para cada respuesta erronea ¿sobre quien recae la carga de la prueba?
Claro que tb fue miembro del PSOE Rosa Diez.