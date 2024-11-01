El sector duro de Esquerra arremete contra Gabriel Rufián por proponer la unidad de la izquierda española

La operación de Frente Amplio de izquierdas puesta en marcha por Gabriel Rufián tiene enemigos y no solo en la extrema derecha: también en ERC, su propio partido. En las últimas horas la prensa catalana ha informado de que el Col·lectiu Primer d'Octubre, que intentó concurrir como cuarta lista en el último congreso de Esquerra Republicana, pero no logró los avales suficientes, ha presentado una denuncia interna contra Rufián por “posible vulneración de los estatutos”, según informa La Vanguardia.