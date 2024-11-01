edición general
Secretaria de prensa de la Casa Blanca publica que el terremoto de Utah fue "un signo divino" de que Dios estaba enfadado por el asesinato de Kirk [ENG]

Secretaria de prensa de la Casa Blanca publica que el terremoto de Utah fue "un signo divino" de que Dios estaba enfadado por el asesinato de Kirk [ENG]

El post, compartido por Karoline Leavitt, secretaria de prensa, sugirió una conexión entre la hora del terremoto, que fue a las 7:57 PM hora del este, y un pasaje de Hechos de los Apóstoles, 7:57, donde se relata la historia de la lapidación de San Esteban

Comentarios destacados:      
themarquesito #1 themarquesito
El personal que está al volante en EE.UU es demencial
17 K 215
#20 DatosOMientes
#1 Si fueran sólo ellos... La sociedad a la que representan también está plagada de gente así.
1 K 22
frg #23 frg
#1 Siempre he creído que esa gente no se cree nada de lo que dice, simplemente aprovecha el tirón, y los incautos, para sus necesidades.
0 K 12
#5 daniMate
Pues a mí Dios me ha dicho que se alegró tanto de su asesinato que se puso a saltar y gritar de alegría. De ahí el terremoto.

Así que está señora se está inventando lo que opina Dios al respecto del asesinato .
9 K 130
Alfonso_Garcia_Vaquero_1 #19 Alfonso_Garcia_Vaquero_1
#5 el terremoto fue producido por el alma del funkopop nazi estrellandose en el círculo más profundo del infierno.
1 K 27
Dragstat #22 Dragstat *
#5 es que es eso, el comodín de Dios te sirve para todo, también puedes decir que mataron al tipo porque Dios lo quiso también. De hecho como es Dios es ilógico dentro de su propia lógica beata que algo que pase no sea porque Dios lo quiere. Es absurdo, estás historias para engañar a la gente y sacar beneficio son chistes sin gracia.
0 K 19
have_a_nice_day #8 have_a_nice_day
Flipante la guerra contra la inteligencia que tienen las derechas
3 K 45
pip #16 pip
#8 ¡Muera la inteligencia! decían por aquí en 1936.
0 K 12
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Están zumbados estos iraníes ... :roll:
1 K 30
#17 tpm1
¿No le hubiese sido más fácil desviar la bala? Si es que no se puede estar a todo.
1 K 22
nanustarra #7 nanustarra
Dios está enfadado por un hecho que, como poco, ha permitido: son anormales profundos.
1 K 18
Veelicus #11 Veelicus
Mientras EEUU es dirigida por fanaticos China lo es por ingenieros...
1 K 17
pingON #6 pingON
dios ordenó el terremoto por que asesinaron al facha ... si es que te tienes que reir, los tontos de clase dirigiendo el mundo
1 K 15
#10 soberao
#6 Tontos no, Cristofascistas.
0 K 14
pingON #14 pingON
#10 con "tontos" me refiero a toda persona que tiene poca capacidad cerebral para clasificar conceptos, eso genera simplificaciones de la realidad, que no son la realidad y favorece el pensamiento mágico, como la religión, cualquiera de ellas y el fascismo como.
0 K 12
#21 soberao
#14 Esos no son tontos, tontos ya no quedan y estos no tienen "poca capacidad cerebral para clasificar conceptos, " son así a posta, es una cuestión ideológica, no cognitiva.
0 K 14
OCLuis #13 OCLuis *
Para lo que ha quedado la religión: para que unos traten de excusar un genocidio y para que otros la usen para disculpar su incapacidad y su falta de responsabilidad para gobernar.
Dios es como el mago con el que se explican todas las cosas inexplicables que ocurren en las series en las comic con; sirve para todo.
0 K 13
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
La verdad es que lo de Irán es una auténtica locura...

PD: Si alguien dudaba de la caída de EE.UU espero que vea los fuertes indicadores que se van a la mierda no tardando más de dos generaciones.
0 K 13
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#3

¿dos? no sé si van a llegar a durar tanto.
0 K 18
#9 bestiapeluda
#3 ¿dos generaciones? Mira al ritmo al que van desde Enero. El DOGE se cargó medio país ya hace meses. Yo no les doy un lustro
0 K 7
ummon #25 ummon
No hay nada más patético que un integrista religiosos que no “entiende” sus propios dogmas.
Se supone que dios “llama” a su lado a los elegidos, así que si dejó que lo mataran no debe estar enfadado.
Se supone que dios es omnipotente así que si quisiera que no hubiera muerto no habría muerto.
PD:
También cabe la posibilidad que dios estuviera hasta los mismísimos que el tipo usase su nombre en vano y decidió mandarlo al puto infierno ( de los cristianos)
0 K 12
makinavaja #15 makinavaja
Es lo que tienen las teocracias... :-D :-D
0 K 12
Asimismov #24 Asimismov
Dios es tonto de remate, si quería salvar a Kirk tenía que haber producido el terremoto en el momento del disparo. Kirk estaría vivo. O por el contrario Dios esuy listo y quería que Kirk muriese.
0 K 12
#26 ombresaco
Está parcialmente equivocada, es cierto que fue un castigo divino, pero porque ese día yo no hice la cama.
0 K 11
Pepa56 #18 Pepa56
Que nivel!!!!!ese comentario es digno de la Ayuso.
0 K 7
DayOfTheTentacle #12 DayOfTheTentacle
Si la gente se lo cree pues van a seguir soltando estas burradas, lo crean ellos o no.
0 K 7

