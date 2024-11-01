Secretaria de prensa de la Casa Blanca publica que el terremoto de Utah fue "un signo divino" de que Dios estaba enfadado por el asesinato de Kirk [ENG]

El post, compartido por Karoline Leavitt, secretaria de prensa, sugirió una conexión entre la hora del terremoto, que fue a las 7:57 PM hora del este, y un pasaje de Hechos de los Apóstoles, 7:57, donde se relata la historia de la lapidación de San Esteban
Así que está señora se está inventando lo que opina Dios al respecto del asesinato .
Dios es como el mago con el que se explican todas las cosas inexplicables que ocurren en las series en las comic con; sirve para todo.
PD: Si alguien dudaba de la caída de EE.UU espero que vea los fuertes indicadores que se van a la mierda no tardando más de dos generaciones.
¿dos? no sé si van a llegar a durar tanto.
Se supone que dios “llama” a su lado a los elegidos, así que si dejó que lo mataran no debe estar enfadado.
Se supone que dios es omnipotente así que si quisiera que no hubiera muerto no habría muerto.
PD:
También cabe la posibilidad que dios estuviera hasta los mismísimos que el tipo usase su nombre en vano y decidió mandarlo al puto infierno ( de los cristianos)