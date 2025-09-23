Sebastián Rodríguez: «Nunca me he planteado que no valiera la pena la huelga de hambre, lo que no valió la pena fue la parte armada»

Es conocido como el exGRAPO que logró varias medallas paralímpicas. Sebastián Rodríguez asume su responsabilidad en cualquier crimen que cometiera la organización terrorista durante el tiempo en el que él militó, pero también deja patente su rechazo a la violencia en la actualidad, así como la necesidad de contar su relato: fue torturado en la Puerta del Sol por los subordinados de Billy el Niño por el delito de haber ido a ver a su hermano a la cárcel, el impacto fue tal que en ese momento decidió militar en serio en los GRAPO.