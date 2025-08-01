edición general
Seagate encuentra el taller de falsificación de discos duros más grande de la historia

El mercado de discos duros acaba de destapar uno de los mayores fraudes tecnológicos de los últimos años gracias a Seagate: un entramado que reutilizaba unidades desgastadas como si fueran nuevas, engañando a compradores de medio mundo. La estafa no solo afectó a Seagate, sino también a marcas como Western Digital y Toshiba, y se calcula que cientos de miles de discos que habían servido en la minería de la criptomoneda Chia fueron “maquillados” para volver al mercado minorista como si acabaran de salir de fábrica.

OCLuis #2 OCLuis
Esto me recuerda a los discos de 3-1/2 HD que se vendían tan baratos hace 30 años.
Pasar un disco de DD a HD era tan fácil como hacer un taladro en la carcasa.
Xenófanes #3 Xenófanes
#2 Yo usaba una navaja y funcionaban perfectamente. xD
obmultimedia #1 obmultimedia
Se acabo lo de comprar discos duros a precio de ganga por Aliexpress.
