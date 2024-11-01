Se ríe de él  

En pleno mitin, Ayuso suelta la bomba: "Es que estar tanto con los narcos, quieras que no, pues siempre deja uno un poquito trastocado". Y claro, todo el mundo sabe perfectamente a quién se refiere: a la famosa foto de Feijóo con Marcial Dorado, el narco gallego.
A Frijolito lo han jodido bien jodido, desde que lo mandaron para Madrid, no levanta cabeza. Madrid no es Galicia, donde todo era color de rosa, en la capital son más de comer fruta, es la derecha más reaccionaria, trasnochada y rancia de toda España y me atrevería a decir que de toda europa incluyendo Rusia. Frijolito déjalo ya, uno puede ser torpe y tonto, o las dos cosas, pero lo que no se puede dar es pena, lástima o ascopena.
Pero vamos, sólo por las risas hacia Feijoo voto +.