edición general
12 meneos
67 clics
Se ríe de él

Se ríe de él  

En pleno mitin, Ayuso suelta la bomba: "Es que estar tanto con los narcos, quieras que no, pues siempre deja uno un poquito trastocado". Y claro, todo el mundo sabe perfectamente a quién se refiere: a la famosa foto de Feijóo con Marcial Dorado, el narco gallego.

| etiquetas: ayuso , humilla , feijóo , pp
12 0 4 K 123 politica
6 comentarios
12 0 4 K 123 politica
vicus. #4 vicus. *
Irse del evento institucional del Año Judicial, pa que la Ayuso le hable de Marcial, de mal a peor va este carcamal.

A Frijolito lo han jodido bien jodido, desde que lo mandaron para Madrid, no levanta cabeza. Madrid no es Galicia, donde todo era color de rosa, en la capital son más de comer fruta, es la derecha más reaccionaria, trasnochada y rancia de toda España y me atrevería a decir que de toda europa incluyendo Rusia. Frijolito déjalo ya, uno puede ser torpe y tonto, o las dos cosas, pero lo que no se puede dar es pena, lástima o ascopena.
2 K 39
Deviance #6 Deviance
No es así ciertamente, lo decía por Sánchez y Maduro, o por zp tb quizá.
Pero vamos, sólo por las risas hacia Feijoo voto +.
0 K 16
Raziel_2 #1 Raziel_2
Desde luego la cara de Feijoo es un puto poema.
0 K 11
#2 guillersk
No haberse acercado al narco
0 K 11
Jaime131 #3 Jaime131
Y si ya estabas trastocado previamente, pues peor.
0 K 11
#5 Galton
:popcorn:
0 K 9

menéame