11
meneos
80
clics
El script "RemoveWindowsAI" elimina toda la IA de Windows 11
Crean un script llamado RemoveWindowsAI que se encarga de eliminar y deshabilitar todas las funciones de IA de Windows 11.
etiquetas
script
ai
ia
windows
11
6 comentarios
compartir
#1
TheIpodHuman
Si quieres eliminar la IA de una vez para siempre de Windowez y quitarte de un monton de dolores de cabeza lo mejor que puedes hacer es no instalar Windows y en su lugar usar una distro Linux
(Elemental querido Watson)
2
K
31
#3
cenutrios_unidos
#1
Por más que queramos Windows sigue siendo la plataforma mayoritaria de los usuarios.
0
K
12
#4
Ricochet
#1
2026 es el año de Linux en el escritorio
0
K
6
#6
omega7767
#4
lo veo. Solo hay que fijarse. 2026 acaba en six
0
K
11
#5
nemeame
Hay una solución más fácil:
FORMAT C:
0
K
8
#2
hakcer_dislexico
Hasta el siguiente update que hara un combo: Reactivara la IA y jodera el boton de inicio o el raton ira al reves.
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
FORMAT C: