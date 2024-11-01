edición general
11 meneos
80 clics
El script "RemoveWindowsAI" elimina toda la IA de Windows 11

El script "RemoveWindowsAI" elimina toda la IA de Windows 11

Crean un script llamado RemoveWindowsAI que se encarga de eliminar y deshabilitar todas las funciones de IA de Windows 11.

| etiquetas: script , ai , ia , windows , 11
9 2 0 K 102 tecnología
6 comentarios
9 2 0 K 102 tecnología
TheIpodHuman #1 TheIpodHuman *
Si quieres eliminar la IA de una vez para siempre de Windowez y quitarte de un monton de dolores de cabeza lo mejor que puedes hacer es no instalar Windows y en su lugar usar una distro Linux :troll:

(Elemental querido Watson) xD
2 K 31
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
#1 Por más que queramos Windows sigue siendo la plataforma mayoritaria de los usuarios.
0 K 12
#4 Ricochet
#1 2026 es el año de Linux en el escritorio :troll:
0 K 6
#6 omega7767
#4 lo veo. Solo hay que fijarse. 2026 acaba en six
0 K 11
nemeame #5 nemeame
Hay una solución más fácil:
FORMAT C:
0 K 8
hakcer_dislexico #2 hakcer_dislexico
Hasta el siguiente update que hara un combo: Reactivara la IA y jodera el boton de inicio o el raton ira al reves.
0 K 7

menéame