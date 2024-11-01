La SBA extiende la orden de evacuación a Dhekelia; ambas bases del Reino Unido en Chipre están cerradas [EN]

La Administración de la SBA(territorios británicos en Chipre) amplió sus protocolos de emergencia para incluir la Base Dhekelia, ordenando a todo el personal militar y civil que desalojaran las instalaciones de inmediato. La evacuación de las bases coincide con el desalojo obligatorio de la localidad de Akrotiri, ordenado por el Ministerio del Interior a las 12:33 horas, y la evacuación total del Aeropuerto Internacional de Pafos tras el avistamiento de un dron.