La SBA extiende la orden de evacuación a Dhekelia; ambas bases del Reino Unido en Chipre están cerradas [EN]

La Administración de la SBA(territorios británicos en Chipre) amplió sus protocolos de emergencia para incluir la Base Dhekelia, ordenando a todo el personal militar y civil que desalojaran las instalaciones de inmediato. La evacuación de las bases coincide con el desalojo obligatorio de la localidad de Akrotiri, ordenado por el Ministerio del Interior a las 12:33 horas, y la evacuación total del Aeropuerto Internacional de Pafos tras el avistamiento de un dron.

YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre *
Un par de misiles y se cagan por la pata abajo :roll:


Uno es muy valiente cuando el adversario no tiene con qué responderte
#2 ManTK
#1 Chipre está en la U.E. (hay acuerdo de defensa común), otra cosa es que hayan atacado a una base del Reino Unido que ya no está en la U.E.
#3 Pingocho
Esto podría ser conveniente para Turquía ¿o estoy hilando muy fino ya?
