Los satélites detectan olas de un arco del triunfo de altura

Son las olas más grandes registradas desde el espacio desde el año 1991. Son unos 20 metros de altura, equivalente a un arco del triunfo. El diseño de buques, plataformas petrolíferas y parques eólicos flotantes se hace pensando en alturas de ola que solo se dan una vez cada muchas décadas. Saber si una tormenta puede generar olas de 16, de 20 o de 22 metros no es un detalle menor, es la diferencia entre una estructura segura y un fallo catastrófico en mitad del invierno. Además, las marejadas como la de Eddie de 2024 no se quedan en alta mar.
El de Paris mide 50m
El de Barcelona, 30m
El de Wellington (londres) 10m
El de Constantino (Roma) 21m
(datos: google)