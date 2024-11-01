edición general
2 meneos
28 clics
Los satélites detectan olas de un arco del triunfo de altura

Los satélites detectan olas de un arco del triunfo de altura

Son las olas más grandes registradas desde el espacio desde el año 1991. Son unos 20 metros de altura, equivalente a un arco del triunfo. El diseño de buques, plataformas petrolíferas y parques eólicos flotantes se hace pensando en alturas de ola que solo se dan una vez cada muchas décadas. Saber si una tormenta puede generar olas de 16, de 20 o de 22 metros no es un detalle menor, es la diferencia entre una estructura segura y un fallo catastrófico en mitad del invierno. Además, las marejadas como la de Eddie de 2024 no se quedan en alta mar.

| etiquetas: ola , arco triunfo , altura , satélite
2 0 0 K 23 cultura
6 comentarios
2 0 0 K 23 cultura
Urasandi #1 Urasandi
Premio a la primera unidad de alturas cuqui del año.
3 K 46
D303 #5 D303
A ver si os gustan los deportes alternativos es decir, cualquiera que no se el fútbol, sabréis que en Nazaré (Portugal) se celebra el trofeo mas importante del mundo de surf Big Waves en el que el récord surfeado es de 28,5 metros pero hay mediciones no oficiales de olas de 31 metros
Aquí os dejo un short donde podréis alucinar como se juegan la vida.

www.youtube.com/shorts/VwYsAocUqcc
1 K 27
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
De los creadores de medir superficies "en campos de futbol" ahora llega a su pantalla medir la altura "en Arcos del Triunfo".
0 K 15
silencer #6 silencer
Pero qué arco de triunfo?
El de Paris mide 50m
El de Barcelona, 30m
El de Wellington (londres) 10m
El de Constantino (Roma) 21m

(datos: google)
0 K 11
YoSoyTuPadre #2 YoSoyTuPadre *
A mí si no es en campos de fútbol no me entero, el tradicional sistema campos-de-fútbol decimal :shit:
0 K 9
kinnikuman #4 kinnikuman
#2 Se han pasado el sistema métrico por el arco del triunfo. :troll:
0 K 7

menéame