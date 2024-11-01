Sateliot y PLD Space acuerdan poner en órbita 2 satélites Tritó

PLD Space, empresa internacional de transporte espacial, y Sateliot, operador líder en telecomunicaciones satelitales 5G, han firmado un contrato comercial para el lanzamiento de sus dos primeros satélites 5G D2D (Direct to Device) de altas capacidades. El acuerdo incluye el lanzamiento de dos satélites Tritó planos de unos 160 kilos de peso cada uno y su posterior despliegue en una órbita LEO. El vuelo se realizará en una misión dedicada de MIURA 5 y está previsto para 2027.