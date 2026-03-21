Sassy Science, del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, en la final del certamen de monólogos científicos Solo de Ciencia

Un año más, la Universidad de Zaragoza estará presente en la final del certamen nacional de monólogos científicos Solo de Ciencia, esta vez de la mano de Mario Peláez (Sassy Science en Youtube), que investiga en el Instituto Universitario de Investigación Mixto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA, centro mixto CSIC-Unizar). Mario Peláez forma parte de las ocho candidaturas que fueron seleccionadas entre los 12 participantes que compitieron en la semifinal celebrada el viernes 13 de marzo en La Coruña, por el jurado compuesto por...