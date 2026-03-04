edición general
Un sargento de la base de Rota es condenado a un año de suspensión de empleo por negarse a realizar un control de drogas: recurre y se lo reducen a tres meses

Un sargento de la base de Rota es condenado a un año de suspensión de empleo por negarse a realizar un control de drogas: recurre y se lo reducen a tres meses

El Tribunal Militar Central, tras ponderar las circunstancias concurrentes, considera excesiva esa extensión temporal

etiquetas: rota , sargento , drogas
3 comentarios
tul #3 tul
menuda charada de tribunal el militar.
kumo #1 kumo *
TL;DR: El tío estaba de baja tras una operación cuando le quisieron obligar a hacerse el control. Fue casualidad que estuviese allí, no lo gestionó bien, pero la sanción era excesiva.

Personalmente, querer comprobar tu aptitud para el servicio cuando estás de baja por cirugía, puesto de medicamentos, no tiene sentido.
loborojo #2 loborojo
Tienen razón, mucha resaca tiene que tener para necesitar un año.
