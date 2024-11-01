Sarah Santaolalla a Noelia Núñez (PP): "Has vivido diez años con dinero público falsificando tu currículum"  

"Desde luego, que el ejemplo de hincar lo haces tú. O sea, hincar codos a tope", ha espetado Noelia a Sarah, a lo que esta ha sentenciado: "He hincado más codos que tú. Solo hay que ver el currículum. Has vivido con dinero público, mintiendo y falsificando tu currículum, durante diez años. Diez años llevándote la pasta de todos los españoles. Estudia un poco y luego vienes".