Sarah Santaolalla a Noelia Núñez (PP): "Has vivido diez años con dinero público falsificando tu currículum"  

"Desde luego, que el ejemplo de hincar lo haces tú. O sea, hincar codos a tope", ha espetado Noelia a Sarah, a lo que esta ha sentenciado: "He hincado más codos que tú. Solo hay que ver el currículum. Has vivido con dinero público, mintiendo y falsificando tu currículum, durante diez años. Diez años llevándote la pasta de todos los españoles. Estudia un poco y luego vienes".

sarah santaolalla , noelia núñez , pp , currículum
carakola
Con lo que le han dicho desde el PP me parece normal que no les pase ni una.
calde
Joder, pero quién ve esa mierda???

En serio hay quien ve un programa donde llevan a gente como la Noelia esta? Después de lo que hizo???

:palm:
bollod
Algunos meneantes quieren convertir esto en un Sálvame de la política.
#1 Klamp
Se pensaba que iba a ser tan fácil como cuando estaba en la cam
