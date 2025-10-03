Sarah Mullally, la enfermera elegida primera 'papisa' anglicana de la historia

La Iglesia de Inglaterra ha nombrado a Sarah Mullally como la 106ª arzobispo de Canterbury y cabeza de la Iglesia anglicana, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el puesto en más de 1.400 años de historia. La actual obispa de Londres sucederá a Justin Welby, quien renunció en noviembre de 2024 tras un informe que cuestionaba su gestión de denuncias de abusos en campamentos cristianos.
Por cierto, ¿abusos de la iglesia anglicana? pero si se pueden casar y tener hijos ¡no es posible! o más bien si que lo es, parece que lo de creer en falsos dioses (valga la redundancia) tiene su aquel...