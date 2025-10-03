edición general
Sarah Mullally, la enfermera elegida primera 'papisa' anglicana de la historia

La Iglesia de Inglaterra ha nombrado a Sarah Mullally como la 106ª arzobispo de Canterbury y cabeza de la Iglesia anglicana, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el puesto en más de 1.400 años de historia. La actual obispa de Londres sucederá a Justin Welby, quien renunció en noviembre de 2024 tras un informe que cuestionaba su gestión de denuncias de abusos en campamentos cristianos.

Sinyu #5 Sinyu
La anterior “papisa” / Jefa de la Iglesia Anglicana era Elisabet II, ahora es Carlos III.
2
nanustarra #1 nanustarra
¿1.400 años? ¿La iglesia anglicana no surgió en el reino de Enrique VIII?
0
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
#1 Puede que no haya pasado tanto tiempo.

Pero si comieras la comida que comen los ingleses y estuvieses rodeado de ingleses, también se te haría mucho más largo el tiempo.
0
ewok #3 ewok
#1 Está explicado regular, sin entrar a la noticia. Lo que tiene unos 1400 años es el arzobispado de Canterbury, que es algo así como la mayor autoridad religiosa de Inglaterra, aunque no es lo mismo que "papa" o "papisa" (que son además jefes de Estado del Vaticano o de los Estados Pontificios).
0
nanustarra #6 nanustarra
#3 Regular no, mal: le han sumado 1000 años a la iglesia anglicana.
0
ewok #7 ewok *
#6 Sí, pero el arzobispado ya existía. (como dice #4)
0
arturios #4 arturios
#1 La anglicana surgió con el psicópata ese, pero había arzobispos de Canterbury desde el 567 con Agustín de Canterbury (wiki es.wikipedia.org/wiki/Agustín_de_Canterbury ).

Por cierto, ¿abusos de la iglesia anglicana? pero si se pueden casar y tener hijos ¡no es posible! o más bien si que lo es, parece que lo de creer en falsos dioses (valga la redundancia) tiene su aquel...
1

