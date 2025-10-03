Sarah Mullally, la enfermera elegida primera 'papisa' anglicana de la historia

La Iglesia de Inglaterra ha nombrado a Sarah Mullally como la 106ª arzobispo de Canterbury y cabeza de la Iglesia anglicana, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el puesto en más de 1.400 años de historia. La actual obispa de Londres sucederá a Justin Welby, quien renunció en noviembre de 2024 tras un informe que cuestionaba su gestión de denuncias de abusos en campamentos cristianos.