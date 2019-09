Sarah Mei quiere convertir la FSF en un burdel (Editorial)

De nuevo tengo que llamar al orden antes del desorden y aclarar que este es un blog personal donde vuelco mis opiniones. No es la agencia EFE donde tan sólo se informa o más bien se desinforma como nos tienen acostumbrados los grandes medios de comunicación. Es por ello que no me apetece tener que repetir lo de siempre en los comentarios, y esta editorial viene con mucho odio hacia los que intentan adueñarse con la FSF.