Sara Varon y Pablo Berger: el alma muda de Robot Dreams

La conversación, distendida y en inglés, se desarrolla entre anécdotas compartidas, recuerdos personales y complicidades que evidencian la sintonía creativa entre los dos. Mientras Pablo reivindica la animación como territorio adulto y cinéfilo, Sara habla con sencillez de su proceso, de la dificultad de ceder el control y de lo que significa ver su historia reinterpretada por otros. Entre tazas de café, recuerdos de Nueva York y homenajes velados a El mago de Oz, esta entrevista explora el viaje emocional y artístico de una adaptación insólita