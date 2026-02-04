El santuario de ovejas gais alemán cuya lana se hila en España y desfila en Nueva York: “Fue difícil convencer al mundo de que esto no era un chiste”

Las ovejas macho que prefieren copular con otros machos suelen ser sacrificadas, ya que no sirven para la reproducción. Una pareja de granjeros alemanes ha creado un santuario para salvarlas y su lana ya ha llamado la atención de estilistas, marcas y celebridades. En la elección de las ovejas no habían diferenciado entre razas y el reto era conseguir unir todas ellas, de las Shropshire a las de nariz negra de Valais, en un solo hilo. Para ello confiaron en uno de los países vecinos con más tradición lanera: España.
| etiquetas: homosexualidad , ovejas gays , lana , moda
es una estrategia de negocio como otra cualquiera. Siempre hay un listo para sacarle el dinero al tonto
Los corderos macho desfilaban para el horno mientras las corderos hembras hacían crecer el rebaño...así que quizás....simplemente más que ser gays, han encontrado otra línea de negocio para los machos de esa especie...