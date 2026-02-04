edición general
El santuario de ovejas gais alemán cuya lana se hila en España y desfila en Nueva York: “Fue difícil convencer al mundo de que esto no era un chiste”

El santuario de ovejas gais alemán cuya lana se hila en España y desfila en Nueva York: "Fue difícil convencer al mundo de que esto no era un chiste"

Las ovejas macho que prefieren copular con otros machos suelen ser sacrificadas, ya que no sirven para la reproducción. Una pareja de granjeros alemanes ha creado un santuario para salvarlas y su lana ya ha llamado la atención de estilistas, marcas y celebridades. En la elección de las ovejas no habían diferenciado entre razas y el reto era conseguir unir todas ellas, de las Shropshire a las de nariz negra de Valais, en un solo hilo. Para ello confiaron en uno de los países vecinos con más tradición lanera: España.

taSanás #1 taSanás *
Un chiste no es.
es una estrategia de negocio como otra cualquiera. Siempre hay un listo para sacarle el dinero al tonto
5 K 50
Barney_77 #2 Barney_77
#1 No hay nada que permita subir el precio de un producto como la lana de ovvejas gays. Son suaves y aterciopeladas, nada comparable a la lana de ovejas CIS machistas, que huele a farias y brumel.
1 K 25
kodiak #3 kodiak
¿Un santuario de explotación animal? Como bien dice #1, esto es un negocio poco ético más.
1 K 21
delcarglo #4 delcarglo
Viví durante un tiempo con una persona que tenía rebaño pequeño de ovejas.

Los corderos macho desfilaban para el horno mientras las corderos hembras hacían crecer el rebaño...así que quizás....simplemente más que ser gays, han encontrado otra línea de negocio para los machos de esa especie...
0 K 9

