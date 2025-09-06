edición general
7 meneos
11 clics
Santiago Viteri, oncólogo: "El cáncer de pulmón en no fumadores aumenta por la contaminación y el gas radón"

Santiago Viteri, oncólogo: "El cáncer de pulmón en no fumadores aumenta por la contaminación y el gas radón"

Con los nuevos tratamientos de inmunoterapia, hasta un 35% de pacientes viven más de cinco años. Es un cáncer muy frecuente que afecta tanto a hombres como a mujeres. Está asociado al tabaco. Pero efectivamente está aumentando en personas que no han fumado nunca y no sabemos todavía muy bien por qué. Se piensa que seguramente tiene mucha relación con la polución ambiental. El factor ahora mismo que está más en investigación es el gas radón, que se produce de forma natural en el interior de la Tierra, pero que es radioactivo.

| etiquetas: oncólogía , cáncer , pulmón , no fumadores , contaminación , gas radón
6 1 0 K 119 medicina
5 comentarios
6 1 0 K 119 medicina
capitan__nemo #2 capitan__nemo
Como la gente ya no fuma tanto los casos de cancer de pulmon por tabaco han descendido en terminos absolutos lo que ha hecho que los causados por contaminacion y gas radon suban en terminos relativos.

Aparte de que cuando a una persona que fumaba le daba cancer se lo asignaban al tabaco, cuando podia ser por contaminacion, o mixto por tabaco y contaminacion. Ahora como menos gente fuma no se lo pueden asignar al tabaco y les queda o la contaminacion o el radon.
1 K 40
#3 tierramar *
Y por las particulas de plutonio u otro radionucleaidos , que las pruebas nucleares, los accidentes nucleares, las armas nucleares,... están dispersando en el planeta. Al entrar en el cuerpo humano por ingestión, se concentran en varios órganos e irradian a las células adyacentes durante muchos años. El ciclo del cáncer se inicia con una sola mutación en un solo gen regulador en una sola célula y el tiempo de gestación del cáncer puede durar de 2 a 90 años. . lacurvademar.noblogs.org/dra-helen-caldicott-la-fusion-nuclear-en-fuku
2 K 31
#4 Katos
#3 buuuuuloooooi
0 K 7
#5 Katos
#3 y la tierra es plana
0 K 7
#1 Katos
Cansados de que se critique la contaminación de la ciudades. Ahora tabaco para todos. No sabrás el origen de tu cáncer.

Únete a la resistencia
0 K 7

menéame