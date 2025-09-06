Santiago Viteri, oncólogo: "El cáncer de pulmón en no fumadores aumenta por la contaminación y el gas radón"

Con los nuevos tratamientos de inmunoterapia, hasta un 35% de pacientes viven más de cinco años. Es un cáncer muy frecuente que afecta tanto a hombres como a mujeres. Está asociado al tabaco. Pero efectivamente está aumentando en personas que no han fumado nunca y no sabemos todavía muy bien por qué. Se piensa que seguramente tiene mucha relación con la polución ambiental. El factor ahora mismo que está más en investigación es el gas radón, que se produce de forma natural en el interior de la Tierra, pero que es radioactivo.
| etiquetas: oncólogía , cáncer , pulmón , no fumadores , contaminación , gas radón
Aparte de que cuando a una persona que fumaba le daba cancer se lo asignaban al tabaco, cuando podia ser por contaminacion, o mixto por tabaco y contaminacion. Ahora como menos gente fuma no se lo pueden asignar al tabaco y les queda o la contaminacion o el radon.
