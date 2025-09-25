Santiago Abascal: "el modelo de Sánchez es Maduro. Hará todo lo posible para que las próximas elecciones no sean legales"  

"Sánchez, igual que sus socios de Hamás, está utilizando a la población de Gaza para que no se hable de su corrupción. Cada vez que hay una noticia que afecta a la familia del Presidente, hay una vuelta de tuerca más de Sánchez respecto a Gaza que nos pone en una situación muy complicada que nos pone al lado de los más extremos. La guerra de Gaza comenzó por un ataque terrorista y por el secuestro masivo de personas que siguen sin ser liberadas". Sobre las acusaciones de financiación ilegal: "es falso todo lo que ha dicho".