Santiago Abascal: "el modelo de Sánchez es Maduro. Hará todo lo posible para que las próximas elecciones no sean legales"  

"Sánchez, igual que sus socios de Hamás, está utilizando a la población de Gaza para que no se hable de su corrupción. Cada vez que hay una noticia que afecta a la familia del Presidente, hay una vuelta de tuerca más de Sánchez respecto a Gaza que nos pone en una situación muy complicada que nos pone al lado de los más extremos. La guerra de Gaza comenzó por un ataque terrorista y por el secuestro masivo de personas que siguen sin ser liberadas". Sobre las acusaciones de financiación ilegal: "es falso todo lo que ha dicho".

#1 txepel
Esta gente no ha tenido una idea original en la vida.
#2 diablos_maiq
#1 no original tampoco
unlugar #4 unlugar
#2 Pues tienen o toman muchas para evitar tener que trabajar.
"España necesita natalidad, no más inmigrantes" España lo que necesita es gente trabajadora, pero eso Santi no lo puede asimilar porque le pilla lejos.
#9 diablos_maiq
#4 lo que demuestran cada día es que no tienen ni puta idea
JuanCarVen #3 JuanCarVen
#1 Son la versión castiza de Mr.Cheto.
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#1 implicaría trabajar
Antipalancas21 #12 Antipalancas21
#1 Para que, si viven de pm a costa de los demás.
XtrMnIO #10 XtrMnIO
Cierra la boca nini!!
#14 Barriales
Un sinvergüenza profesional.
#16 To_lo_loco
Saben que son el impedimento para que gobiernen sus amos.

Son tan necios que hasta esto les sale mal.
mecheroconluz #8 mecheroconluz
Asumen que no van a gobernar, cosa que me alegra.
gale #13 gale
Peligrosísimo que empiecen ya con estas mierdas. No hay forma de manipular los resultados. En todos los colegios electorales hay interventores de los partidos que ven cómo se cuentan los votos.
ayatolah #15 ayatolah
¿Tan mal lo ven para estar ya enfangando y poniéndose la tirita antes de la herida?
#6 Leon_Bocanegra
Ajajajajsjsjaja menudo suv normal  media
Castigadordepagascalers #7 Castigadordepagascalers
Cállate la boca bastardo. El protocolo Luiggi con esta escoria es más necesario que nunca.

Los bocsgolos, pasen a lamerme el perineo cuando estimen. :popcorn:
#5 arrodillate
Bien por Abascal, le votaré pase lo que pase
