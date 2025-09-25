Santiago Abascal: "el modelo de Sánchez es Maduro. Hará todo lo posible para que las próximas elecciones no sean legales"  

"Sánchez, igual que sus socios de Hamás, está utilizando a la población de Gaza para que no se hable de su corrupción. Cada vez que hay una noticia que afecta a la familia del Presidente, hay una vuelta de tuerca más de Sánchez respecto a Gaza que nos pone en una situación muy complicada que nos pone al lado de los más extremos. La guerra de Gaza comenzó por un ataque terrorista y por el secuestro masivo de personas que siguen sin ser liberadas". Sobre las acusaciones de financiación ilegal: "es falso todo lo que ha dicho".
| etiquetas: españa , voz , santiago abascal , entrevista
"España necesita natalidad, no más inmigrantes" España lo que necesita es gente trabajadora, pero eso Santi no lo puede asimilar porque le pilla lejos.
Son tan necios que hasta esto les sale mal.
Los bocsgolos, pasen a lamerme el perineo cuando estimen.