Santaolalla se aparece en la cueva de los fachahaters

"Sarah Pérez Santaolalla (1998) es analista política, comunicadora y jurista. Tertuliana en programas como Mañaneros 360 (La1), Malas lenguas (La1, La2), En boca de todos (Cuatro), La hora (La1), El Tablero (Canal Red), Todo es mentira (Cuatro)… Su vehemencia feminista y roja la ha convertido à contre coeur en objetivo preferente de los haters de ultraderecha, que han invadido sus redes con comentarios soeces, machistas, denigrantes e, incluso, amenazas de violación y muerte. Lleva siempre una maleta."