edición general
16 meneos
129 clics
Santaolalla se aparece en la cueva de los fachahaters

Santaolalla se aparece en la cueva de los fachahaters

"Sarah Pérez Santaolalla (1998) es analista política, comunicadora y jurista. Tertuliana en programas como Mañaneros 360 (La1), Malas lenguas (La1, La2), En boca de todos (Cuatro), La hora (La1), El Tablero (Canal Red), Todo es mentira (Cuatro)… Su vehemencia feminista y roja la ha convertido à contre coeur en objetivo preferente de los haters de ultraderecha, que han invadido sus redes con comentarios soeces, machistas, denigrantes e, incluso, amenazas de violación y muerte. Lleva siempre una maleta."

| etiquetas: santaolalla , fachahaters , jauría
13 3 4 K 118 politica
18 comentarios
13 3 4 K 118 politica
Comentarios destacados:    
#1 Murciegalo
Relacionada:
www.diario-red.com/articulo/espana/periodista-diario-red-roman-cu/2025
Ojo, a esta peña se le está dando cancha libre, primero fueron a por los periodistas...
4 K 78
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
#1 Luego hay "no somos nazis, pero" que lo justifican porque les parece que dejarles en evidencia con argumentos es equivalente a amenazar y agredir.
0 K 15
Professor #6 Professor *
#1 Los periodistas mercenarios o los tertulianos espectáculo no son periodistas. Son elementos dañinos para la sociedad, e incluso para vuestra democracia bipartidista tan amada.

El pueblo está harto de toda la clase política, y esto incluye a la prensa tradicional y a periodistas , que forman parte indistinguible del tinglado que os han montado. Y no, no representan a "la libertad" ni son voz del pueblo, se representan a sí mismos y se deben a los cacahuetes que les dan cada mes.

Es hora de un cambio. No va a reconocer España ni la madre que la parió.

----------------------------------------------------------------------
Fascismo, ¿y porqué no?. Dale una oportunidad al Fascismo
Partido Fascista de España
1 K 4
Trigonometrico #15 Trigonometrico
#6 Los periodistas durante el fascismo son menos libres todavía.
0 K 5
Professor #18 Professor *
#15 me vas a comparar la calidad documental de los NODO, con la burdez de saraH Santaolalla y la propaganda de hoy ?

El NODO era propaganda para gente adulta y con clase, hoy es propaganda para niños de 12 años. Franco no consideraba a los españoles retrasados mentales, como os considera la clase política actual.
0 K 5
DORO.C #13 DORO.C
#1 Relacionadísima, sí, sí xD
0 K 9
duende #9 duende *
Hay que ver lo bonito que se puede decir no tiene estudios universitarios y fue puesta a dedo.
1 K 20
Sandilo #8 Sandilo
“Sarah Pérez Santaolalla (1998) es analista política, comunicadora y jurista.”



Jajajajajajajajajajajajajajajajja
1 K 20
#7 aldeca77
"es analista política, comunicadora y jurista"...Tengo dudas,
¿Qué es ser analista política? ir a cualquier sitio a dar tu opinión política como en la barra del bar pero cobrando
¿Qué es ser comunicadora? todo ser humano se comunica y por eso ya es comunicador, podrás ser mejor o peor comunicador pero eso lo somos todos.
¿Jurista? El nuevo eufemismo político para decir que comenzó derecho pero no lo ha terminado.
Realmente la veo como el nuevo referente de la izquierda como lo es…   » ver todo el comentario
1 K 19
Torrezzno #11 Torrezzno
#7 si
0 K 8
Casiopeo #17 Casiopeo
Me gusta esta chica.
0 K 12
DORO.C #10 DORO.C *
Santaolalla es la generadora de fachas definitiva. En mi vida he visto un vector polarizador semejante, pero qué sabré yo. A tope con Sarah xD
0 K 9
Torrezzno #12 Torrezzno
#10 esta cumpliendo con la agenda entonces. Divide et impera
1 K 15
Torrezzno #4 Torrezzno
Es analista política como todos los meneantes de pro
0 K 8
Professor #5 Professor *
#4 analista sí que debe ser. Debe tener unos anales periodísticos enormes.
0 K 5
#16 Leon_Bocanegra
Otro nombre a la lista de generadores de sarpullidos en los fachas. Intxaurrondo, Cintora, Javier Ruiz, Rubén Sánchez y ahora está tipa que no se quién es, pero parece que a los mamarrachos fascistas de turno les escuece lo suficiente como para amenazarla en redes.
0 K 7
#3 Emotivo
No basta con decirles fachas, no basta con desenmascarar la radicalidad que tienen, son muy peligros y eso es un gran problema para la sociedad.
Y lo peor es que campan a sus anchas de forma impune.
Cualquier día nos lamentaremos.
0 K 7
Professor #14 Professor *
#3 pues claro que ya os lamentais, hemos destruido la carrera política de Pablo Iglesias, de Errejón, hundido a Podemos y a todos los partidos comunistas, al PSOE, y no pararemos hasta conseguir el Gobierno de la Nación.

Pero no vamos a matar a nadie. Creo en la reinserción social del rojo: Explicandole unas cuantas cosas sobre trading y finanzas, es fácil reconducirlos.
0 K 5

menéame