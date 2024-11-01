Santaolalla se aparece en la cueva de los fachahaters

"Sarah Pérez Santaolalla (1998) es analista política, comunicadora y jurista. Tertuliana en programas como Mañaneros 360 (La1), Malas lenguas (La1, La2), En boca de todos (Cuatro), La hora (La1), El Tablero (Canal Red), Todo es mentira (Cuatro)… Su vehemencia feminista y roja la ha convertido à contre coeur en objetivo preferente de los haters de ultraderecha, que han invadido sus redes con comentarios soeces, machistas, denigrantes e, incluso, amenazas de violación y muerte. Lleva siempre una maleta."
Ojo, a esta peña se le está dando cancha libre, primero fueron a por los periodistas...
El pueblo está harto de toda la clase política, y esto incluye a la prensa tradicional y a periodistas , que forman parte indistinguible del tinglado que os han montado. Y no, no representan a "la libertad" ni son voz del pueblo, se representan a sí mismos y se deben a los cacahuetes que les dan cada mes.
Es hora de un cambio. No va a reconocer España ni la madre que la parió.
Fascismo, ¿y porqué no?. Dale una oportunidad al Fascismo
Partido Fascista de España
El NODO era propaganda para gente adulta y con clase, hoy es propaganda para niños de 12 años. Franco no consideraba a los españoles retrasados mentales, como os considera la clase política actual.
¿Qué es ser analista política? ir a cualquier sitio a dar tu opinión política como en la barra del bar pero cobrando
¿Qué es ser comunicadora? todo ser humano se comunica y por eso ya es comunicador, podrás ser mejor o peor comunicador pero eso lo somos todos.
¿Jurista? El nuevo eufemismo político para decir que comenzó derecho pero no lo ha terminado.
Y lo peor es que campan a sus anchas de forma impune.
Cualquier día nos lamentaremos.
Pero no vamos a matar a nadie. Creo en la reinserción social del rojo: Explicandole unas cuantas cosas sobre trading y finanzas, es fácil reconducirlos.